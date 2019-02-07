بعد منعه ستة شهور: الزراعة تسمح بإدخال الدجاج المجمد لغزة.. فقط هذه الأجزاء

سمحت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بإدخال الدجاج المُجمد إلى قطاع غزة، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 7 شباط/ فبراير 2019، بعد توقف دام قرابة ستة شهور.



وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الزراعة، فايز الشيخ لـ "دنيا الوطن": "سمحنا اليوم بإدخال أجزاء مجمدات الدواجن، الظهر والجناح فقط، على أن يكون تاريخ الإنتاج 1/1/2019، وغير مسموح إحضار أي قطعة بتاريخ إنتاج 31/12/2018، نُريد مجمدات جديدة.





وعن سبب منعها، أوضح الشيخ: "لو حسبنا الفارق بين سعر الدجاج الطازج والمجمد؛ لوجدنا أن الفرق بسيط، بينما فائدة الطازج أفضل من المجمد، وقد منعنا إدخالة لحماية المزارعين ومربي الدواجن في قطاع غزة من الخسائر التي تلحق بهم في هذه الأوقات".



وأردف: أن وزارة الزراعة، أعادت إدخالها للقطاع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها وجبة مرغوبة، ومطلوبة للمواطنين.



خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير