بعد نشر مناشدتها بـ"دنيا الوطن".. الاحتلال يسمح بخروج الحاجة نعمة الجوراني











رام الله - دنيا الوطنسمح الاحتلال للحاجة المسنة نعمة الجوراني، (أم العبد) مغادرة قطاع غزة، صباح اليوم، من معبر بيت حانون/ إيرز للعلاج في مستشفى رام الله الحكومي، بعد أن رفض الاحتلال السماح لها سابقاً بالسفر للعلاج أكثر من مرة، حيث ناشدت الحاجة الجوراني السيد الرئيس، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، لمساعدتها للحصول على موافقة بالسفر للعلاج بالخارج.