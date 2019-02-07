شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بتشريح جثمان الشهيد بارود وتسليمه لذويه

هيئة الأسرى تطالب بتشريح جثمان الشهيد بارود وتسليمه لذويه
رام الله - دنيا الوطن
تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوسف نصاصرة، صباح الخميس، بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود بمشاركة طبيب فلسطيني؛ للوقوف على تفاصيل القتل الطبي المتعمد الذي تعرض له، وأدى إلى استشهاده أمس.

وأوضحت الهيئة، أن المحامي نصاصرة، تقدم بذات الطلب بتسليم جثمان الشهيد بارود، فور الانتهاء من عملية التشريح، لنقله إلى مسقط رأسه في قطاع غزة؛ ليوارى الثرى بما يليق بمقامات الشهداء، وتضحيات المناضلين العظام.

وأعلن مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وقالت الهيئة: إن الأسير الشهيد بارود، عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي، نقل إثره إلى مستشفى (سوروكا) مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

يذكر، أن الأسير الشهيد بارود، اعتقل بتاريخ 23/3/1991، وهو محكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيراً، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

وبارتقاء الشهيد بارود، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 218 شهيداً. 

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