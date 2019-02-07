قطر تُطلق اسمًا قرآنيًا على طائراتها الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، اسماً مستلهماً من القرآن الكريم هو "العاديات" على سرب بلاده لمقاتلات (رافال) الفرنسية، وذلك خلال تدشينه أول طائرة من هذا النوع.وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن العطية اطلق اسم "العاديات" رسمياً على سرب مقاتلات "رافال" القطرية، تيمناً بذكرها في القرآن الكريم.وجرت هذه الخطوة خلال مراسم تسلّم قطر أول طائرة مقاتلة فرنسية من طراز (رافال).ووردت الآية القرآنية "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا" في مستهل سورة العاديات بصيغة القسم، وتقول كتب التفسير واللغة أنها تعني "الخيل التي تعدو وهي تحمحم".وكانت فرنسا سلّمت أمس في مدينة ميرينياك، حيث تُصنع هذه المقاتلات، الطائرة الأولى من عقد بين البلدين لشراء 24 طائرة رافال، وُقع في أيار/ مايو 2015.