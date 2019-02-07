أفيخاي أدرعي يكشف أصوله العربية

رام الله - دنيا الوطننشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته، ومعلناً عن قبوله تحدياً جديداً انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.وأعلن أدرعي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر) أنه قبل "تحدي الشبيه" أو الذي انتشر تحت هاشتاغ doppelganger#، وأعاد نشر صورة تناقلها رواد (فيسبوك)، تقارن من حيث الشبه بينه وبين باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.وقال رغم إنه عراقي الأصل، أي أن أحد والديه من يهود العراق، ولكنه استعان بالمثل الشعبي "يخلق من الشبه أربعين" باعتبار أن الشرقاوي من مصر.