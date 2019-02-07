شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: الحكومة المقبلة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا

الرئيس عباس: الحكومة المقبلة لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا
جانب من اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مساعي تشكيل الحكومة السياسية الفصائلية المقبلة، والتي ستكون من فصائل منظمة التحرير، لمواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس عباس، في افتتاحية المجلس الثوري لحركة فتح، أمس الأربعاء، في دورة أعماله العادية الخامسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تحت شعار "القرار الوطني الفلسطيني تجسيد للوحدة الوطنية، وأي بوصلة لا تشير إلى القدس خائنة".

وألقى الرئيس عباس، كلمة شاملة تناول فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه المشروع الوطني.

وأكد الرئيس عباس، على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئين، والرافض لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق الرئيس، إلى عدد من القضايا الداخلية، مؤكداً أهمية تكريس الديمقراطية كخيار أساسي في الحياة السياسية الفلسطينية.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس أهمية ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 + الصين في الأمم المتحدة، في تكريس مكانة فلسطين على الساحة الدولية، وفي تثبيت حقوق شعبنا.

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