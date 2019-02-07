دولي

الكشف عن محاولات إيرانية لإطلاق قمر صناعي

الكشف عن محاولات إيرانية لإطلاق قمر صناعي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (أسوشيتدس برس)، إن صور أقمار اصطناعية نشرتها شركة (DigitalGlobe)، الليلة الفائتة، تشير إلى إمكانية أن إيران أجرت محاولة ثانية لإطلاق قمر اصطناعي من ميناء "الإمام الخميني" الفضائي.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الصور، التي التقطت يوم أمس ويوم الثلاثاء، تظهر القمر الاصطناعي في الميناء الفضائي الثلاثاء، ويختفي في يوم الأربعاء، تاركاً آثار احتراق في المكان، وحتى اللحظة، لم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية أية تعقيبات على ذلك.

يذكر، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد حذر، الشهر الماضي، من أن إيران تنوي في الشهور القريبة إطلاق أقمار اصطناعية.

وادعى في حينه، أن إطلاق الأقمار الاصطناعية يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يمنع إيران من أجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن الصاروخ الناقل للقمر الاصطناعي (بيام) قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى المرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقر (بيام) في مداره.

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