شؤون فلسطينية

مصادر لـ"دنيا الوطن": إسماعيل هنية لن يقوم بجولة خارجية

مصادر لـ"دنيا الوطن": إسماعيل هنية لن يقوم بجولة خارجية
خاص دنيا الوطن
أكدت مصادر في حركة حماس، أن إسماعيل هينة، رئيس المكتب السياسي للحركة، لن يقوم بجولة خارجية، في أعقاب زيارته الجارية إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": "لحد اللحظة، هنية لن يزور أي دولة ثانية، غير جمهورية مصر العربية، كما لن يزور العاصمة الروسية موسكو"، مشيرة إلى أن هنية سيعود إلى قطاع غزة، عقب انتهاء اجتماعاته بوزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وأوضحت المصادر، أن زيارة هنية لروسيا، ستتم في نيسان/ أبريل المقبل، وليست الآن. 

وعمن سيمثل حركة حماس، في الوفد المتوجه لموسكو، لبحث ملف المصالحة، قالت المصادر: إن وفد حماس سيتكون من أعضاء المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران.

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