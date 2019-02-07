استطلاع جديد: حزب "غانتس" يُهدد نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن الاستطلاع الذي نشرته قناة (مكان)، مساء أمس الأربعاء، يتكهن بأنه إذا أجريت انتخابات الكنيست اليوم، فإن حزب العمل سيفوز بستة مقاعد في الكنيست، بينما سيقف حزب كلنا برئاسة وزير المالية موشيه كحلون على عتبة نسبة الحسم، مع أربعة مقاعد.ووفقاً للاستطلاع سيحافظ حزب الليكود على قوته مع 32 مقعداً، فيما سيحصل حزب حصانة لإسرائيل، برئاسة بيني غانتس على 22 مقعدًا.ويتكهن الاستطلاع بأن حزب جسر، برئاسة أورلي ليفي - أبكسيس وحزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني، سيبقيان خارج الكنيست، وبحسب الاستطلاع، إذا انضم رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي إلى حزب "حصانة لإسرائيل"، فإنه يحصل على 28 مقعدًا، وفي هذه الحالة يحصل الليكود على 32 مقعدًا في الكنيست، وحزب يوجد مستقبل، برئاسة يئير لبيد، على 7 مقاعد، وحزب العمل على 5 مقاعد.فيما يلي نتائج الاستطلاع:الليكود 32، حصانة لإسرائيل 22، يوجد مستقبل 11، اليمين الجديد 7، العربية للتغيير 7، القائمة المشتركة 6، العمل 6، يهدوت هتوراه 6، شاس 5، البيت اليهودي 4، يسرائيل بيتينو 5، كلنا 4، ميرتس 4.كما سأل الاستطلاع المشاركين كيف سيصوتون إذا خاض غانتس ولبيد الانتخابات في قائمة مشتركة، وتشير النتيجة إلى أنه في هذه الحالة، سيتساوى حزب غانتس ولبيد مع حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وسيحصل كل حزب على 35 مقعدًا.وقد أجرت الاستطلاع شركة (Direct Polls) بمشاركة 718 مواطنا من اليهود والعرب البالغين في إسرائيل، وتبلغ نسبة الخطأ في العينة 4.2 ٪.