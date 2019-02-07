الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الأمريكي، إنه ينوي شراء منظومتين من نوع "القبة الحديدية" للدفاع الجوي القادرة على اعتراض صواريخ قصيرة المدى، والتي طوّرتها إسرائيل بدعم مالي من الولايات المتحدة.



وأضاف: "سيتم تقييم القبة الحديدية واختبارها كمنظومة متاحة حالياً لحماية جنود أميركيين منتشرين من مجموعة كبيرة من تهديدات النيران غير المباشرة والتهديدات الجوية".





وأوضح المتحدث باسم الجيش، الكولونيل باتريك سيبر، أن الصفقة ستلبي حاجة على المدى القصير لحماية جنود أميركيين من نيران غير مباشرة مثل الصواريخ وقذائف الهاون، فيما لم يتخذ أي قرار بعد، بشأن موقع نشر هاتين المنظومتين.وأدخل سلاح الجو الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية إلى الخدمة في عام 2011، وهو غالباً ما يعتمد عليها لإحباط هجمات صاروخية من قطاع غزة ومناطق أخرى.وقال سيبر: إن الجيش الأميركي سيجري تقييماً لمجموعة من الخيارات لاختيار منظومة يمكن أن تستعمل على المدى الطويل.واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الجيش، أن الصفقة تشكل دليلاً إضافياً على التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل تملك قبة حديدية وقبضة حديدية، أنظمتنا قادرة على التصدي لأي تهديد دفاعياً وهجومياً، محذراً أعداء إسرائيل من مغبة استفزازها.