الرئاسة الفلسطينية: إشارات "غانتس" حول المستوطنات خطوة في الاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنأشاد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، ببعض تصريحات بيني غانتس المرشح الإسرائيلي، والمنافس الأول لنتنياهو، بشأن المستوطنات.وقال أبو ردينة، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز): إن إشارات غانتس، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا فاز بالانتخابات وأبدى إرادة واستعداداً للسلام.وأضاف أبو ردينة: "سيكون من المشجع تمكسه برأيه إذا فاز بالانتخابات".وسبق ذلك تصريحات لأبو ردينة، للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، قال فيها: إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح بغياب الجانب الفلسطيني، سواء عرضت في وارسو أو أي مكان آخر.وأضاف أبو ردينة في تعقيبه على تقارير صحفية حول نية الادارة الاميركية الكشف عن ملامح ما يسمى (صفقة القرن)، أن استمرار الجولات السياحية والعبثية والتواصل مع أطراف متعددة سواء أوروبية أو عربية لن يغير من حقيقة أنه لا سلام دون دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.