دولي

أمريكا تتهم إيران وحزب الله بالتدخل في قضية فنزويلا

أمريكا تتهم إيران وحزب الله بالتدخل في قضية فنزويلا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران وحزب الله اللبناني، يتمتعان بنفوذ في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، لافتاً إلى أن مؤتمر الشرق الأوسط ببولندا، سيناقش هذه المسألة.

وأضاف بومبيو، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "لا يعرف الناس أن لدى حزب الله خلايا نشطة، والإيرانيون لديهم تأثير على شعب فنزويلا، بل وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية"، مشيراً إلى أنه سيناقش هذه القضية في مؤتمر الشرق الأوسط الذي يعقد، بدعوة من بلاده، الأسبوع المقبل في بولندا.

ويحاول بومبيو بهذه التصريحات إضفاء المزيد على تعقيدات الوضع في فنزويلا، التي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية خانقة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.

وتفاقمت هذه الأزمة إثر إقدام رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو على تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في محاولة للانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا، وجورجيا وعدة دول في أمريكا اللاتينية.

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