شؤون فلسطينية

غرينبلات لـ أبو ردينة: لا تُهدر الوقت وافعل شيئًا مُفيدًا لشعبك

غرينبلات لـ أبو ردينة: لا تُهدر الوقت وافعل شيئًا مُفيدًا لشعبك
جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
يستمر مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بتغريداته عبر (تويتر)، المنتقدة والمهاجمة للمسؤولين الفلسطينيين، حول عملية السلام في الشرق الأوسط.

وعلّق المسؤول الأمريكي هذه المرة، على تصريحات للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، حول عملية السلام.  

وتحدّث غرينبلات: "يقول نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس عباس: إن الدعم الأمريكي للمستوطنات محكوم بالفشل لأنه لا يوجد سلام واستقرار بدون اتفاق مع الشعب الفلسطيني ...".

وأضاف: "حسناً، السيد نبيل، نتفق على شيء- لا يوجد سلام بدون اتفاق. نحن نعمل بجد على ذلك. أنت لا تفعل شيئًا. لا يمكنك أن تدّعي أنك تريد السلام وتحاول أيضًا تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق. لا يمكن ذلك".

وتابع: "الفلسطينيون يستحقون الاستقرار أيضاً. لا تهدر المزيد من الوقت - افعل شيئًا مُفيدًا لشعبك".

وكان أبو ردينة، قال: إن أية خطة سلام لن يكتب لها النجاح، بغياب الجانب الفلسطيني، سواءً عرضت في وارسو أو في أي مكان آخر.

وأضاف أبو ردينة في تعقيبه على تقارير صحفية حول نية الإدارة الأميركية، الكشف عن ملامح ما يسمى (صفقة القرن)، أن استمرار الجولات السياحية والعبثية والتواصل مع أطراف متعددة سواء أوروبية أو عربية لن يغير من حقيقة أنه لا سلام دون دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رسالة القمة العربية الأخيرة في السعودية، وقرارات الشرعية الدولية، وترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 + الصين، هو الرد على كل المحاولات الفاشلة لتجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته، وقرارات المجتمع الدولي بأسره.

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