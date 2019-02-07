كلينتون: انسحاب ترامب من معاهدة تدمير الصواريخ هدية لبوتين

رام الله - دنيا الوطن

عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن انتقادها لقرار واشنطن الإنسحاب من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، معتبرةً القرار بالهدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.







وقالت كلينتون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "أعتقد أن ذلك هدية لبوتين"، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إيجاد طرق أخرى دبلوماسية.



وأوضحت أن الخروج من أي معاهدة مع روسيا دون محادثات "يزيد من عدم القدرة على التنبؤ" بما يمكن أن يحدث في المنطقة.وتأتي انتقادات كلينتون بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سنة 1987.ورداً على هذه الخطوة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، رداً على انسحاب واشنطن منها، مؤكداً أن روسيا ستباشر في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.