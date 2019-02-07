ترامب: قد نُعلن الأسبوع المقبل تحرير كامل الأراضي من تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه قد يتم الإعلان الأسبوع المقبل، أن 100% من الأراضي، التي سيطر عليها تنظيم الدولة سابقاً، قد تم تحريرها.وأضاف ترامب، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم: "سيعلن رسمياً في وقت لاحق، ربما الأسبوع المقبل، أنه سيكون لدينا 100 بالمائة [أراضي محررة] من التنظيم".وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعمليات ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ عام 2014، حيث يُوجد التحالف الدولي في سوريا، دون إذن من السلطات السورية.يذكر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم الدولة في سوريا.