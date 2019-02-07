واشنطن تمنع صدور بيان من الأمم المتحدة بشأن المراقبين الدوليين في الخليل





وقال دبلوماسيون أمريكيون: إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بياناً من مجلس الأمن بشأن هذه القضية مناسب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكان مشروع البيان، سيقرّ بأهمية البعثة المؤقتة "وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي يخاطر بمزيد من التدهور"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأسبوع الماضي: إنه لن يجدد تفويض القوة المؤقتة في الخليل، متهماً المراقبين بأنشطة غير محددة معادية لإسرائيل، وفق زعمه.



وقالت النرويج التي رأست بعثة المراقبة المتعددة الجنسيات على مدى 22 عاما: إن "القرار الإسرائيلي أحادي الجانب، يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو."



ويسكن مدينة الخليل نحو 200 ألف شخص، وبها نحو ألف مستوطن إسرائيلي، يتمتعون بالحراسة بفضل وجود عسكري إسرائيلي كبير.



وتشكلت البعثة المؤقتة، بعد أن قتل مستوطن يهودي 29 فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994.



ووفقاً لموقع البعثة على الإنترنت، فمنذ انسحاب إسرائيل الجزئي من الخليل في عام 1998 بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع السلطة الفلسطينية، تراقب البعثة "انتهاك الاتفاقات وخرق القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية".

رام الله - دنيا الوطنمنعت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي، كان سيعبّر عن الأسف لقرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قرار إسرائيل خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب من الكويت وإندونيسيا، التي ساهمت أيضاً في صياغة البيان.