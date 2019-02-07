قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات جنوب محافظة جنين.