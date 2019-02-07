شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات جنوب محافظة جنين.

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