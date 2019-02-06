كيف ستكون الحالة الجوية في الايام المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطناعلن ليث العلامي الراصد الجوي، أن فلسطين ستبقى هذه الليلة، تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، متوقعا أن تهطل الامطار فوق العديد من المناطق، وقد تكون رعدية وغزيرة فوق بعد الاجزاء.واشار العالمي، إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي هذه، ستستمر حتى ظهر غدٍ الخميس، لتضعف فرص هطول الامطار مع بقاء الاجواء باردة.ونوه الراصد الجوي الفلسطيني، إلى أن هطول الامطار ستجدد مرة اخرى يومي السبت والاحد.