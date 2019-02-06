شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بسرقة 16 منزل بأريحا

الشرطة تقبض على ثلاثة اشخاص لقيامهم بسرقة 16 منزل بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم على 3 اشخاص مشتبه بهم بتنفيذ عمليات سرقة وسطو على 16 منزل قيد الانشاء في المحافظة .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان المباحث العامة في شرطة المحافظة تمكنت من القبض على المشتبه بهم  في  16 قضية منفصلة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوي للشرطة، وتمكن المشتبه بهم من سرقة كافة الاسلاك والتمديدات الكهربائية للمنازل والفلل الحديثة، حيث قدر المشتكون قيمة المسروقات بمبلغ يصل الى 150 الف شيكل " .

واضاف ارزيقات، ان المشتبه بهم تصرفوا بالمسروقات كاملة ، وتم توقيفهم تمهيدا لإحالتهم  للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول .

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