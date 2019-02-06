شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُحذر (الكابينيت) من شن عملية عسكرية ضد غزة

جيش الاحتلال يُحذر (الكابينيت) من شن عملية عسكرية ضد غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الجيش الإسرائيلي، المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، من شن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة، معتبراً أن القطاع يقف على حافة الانهيار بشكل كامل.

وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن تحذير الجيش جاء في تقرير ليؤكد أن شن أي حرب على القطاع، سيفجر الأوضاع هناك ويثير المجتمع الدولي ضد إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش قال في التقرير إن أي عملية عسكرية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقفها.

وأشار تقرير الجيش الإسرائيلي، إلى وجود ستة آلاف جريح في غزة أصيبوا خلال تظاهرات مسيرات العودة، لافتاً إلى أن الأوضاع الصعبة في القطاع، لم تكن بهذا السوء بعد الحرب الأخيرة عام 2014.

أخبار ذات صلة

الأحمد: حماس تعمل على تحطيم العلاقات بين فصائل منظمة التحرير ولا لقاءات معها بموسكو

الأحمد: حماس تعمل على تحطيم العلاقات بين فصائل منظمة التحرير ولا لقاءات معها بموسكو

ليبرمان: المواجهة أمر لا مفر منه ويجب العودة لسياسة الاغتيالات

ليبرمان: المواجهة أمر لا مفر منه ويجب العودة لسياسة الاغتيالات

مركز حقوقي: السلطة أوقفت صرف رواتب (5043) موظفاً حكومياً بغزة

مركز حقوقي: السلطة أوقفت صرف رواتب (5043) موظفاً حكومياً بغزة

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحماس جنوب القطاع

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحماس جنوب القطاع

حماس تُرحب بالجهود الإقليمية والعربية لترتيب البيت الفلسطيني

حماس تُرحب بالجهود الإقليمية والعربية لترتيب البيت الفلسطيني

دبور: منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عماد العمل الفلسطيني المشترك

دبور: منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عماد العمل الفلسطيني المشترك

المجلس الوطني ينعى الشهيد بارود ويُطالب بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى

المجلس الوطني ينعى الشهيد بارود ويُطالب بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى

هيئة الأسرى تُطالب بفتح تحقيق عاجل بظروف استشهاد الأسير فارس بارود

هيئة الأسرى تُطالب بفتح تحقيق عاجل بظروف استشهاد الأسير فارس بارود

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

حماس تُرحب بالجهود الإقليمية والعربية لترتيب البيت الفلسطيني

حماس تُرحب بالجهود الإقليمية والعربية لترتيب البيت الفلسطيني

دبور: منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عماد العمل الفلسطيني المشترك

دبور: منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عماد العمل الفلسطيني المشترك

المجلس الوطني ينعى الشهيد بارود ويُطالب بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى

المجلس الوطني ينعى الشهيد بارود ويُطالب بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى

هيئة الأسرى تُطالب بفتح تحقيق عاجل بظروف استشهاد الأسير فارس بارود

هيئة الأسرى تُطالب بفتح تحقيق عاجل بظروف استشهاد الأسير فارس بارود

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُدين جريمة قتل الأسير فارس بارود

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يُدين جريمة قتل الأسير فارس بارود

البؤرة الاستيطانية &#34;ايش كودش&#34; تلتهم الأراضي الفلسطينية

البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" تلتهم الأراضي الفلسطينية

الديمقراطية: صفقة ترامب دعوة إلى حروب مفتوحة

الديمقراطية: صفقة ترامب دعوة إلى حروب مفتوحة

الأسرى في معتقلات الاحتلال يُعلنون الاستنفار العام عقب استشهاد الأسير فارس بارود

الأسرى في معتقلات الاحتلال يُعلنون الاستنفار العام عقب استشهاد الأسير فارس بارود

منوعات

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

نشر فيديو صادم لمايكل جاكسون خلال استجوابه حول &#34;اغتصاب أطفال&#34;

نشر فيديو صادم لمايكل جاكسون خلال استجوابه حول "اغتصاب أطفال"

بعد أن تركتها وهي طفلة.. من عوض ابنة هيفاء وهبي عن غيابها كأم؟

بعد أن تركتها وهي طفلة.. من عوض ابنة هيفاء وهبي عن غيابها كأم؟

ليست فلسطينية كما اعتقد الجميع.. ماجدة الرومي تُفاجئ الجميع بأصلها

ليست فلسطينية كما اعتقد الجميع.. ماجدة الرومي تُفاجئ الجميع بأصلها

وصف ليلى علوي بحب حياته وهاجم أحمد موسى.. مواقف في حياة فاروق الفيشاوي

وصف ليلى علوي بحب حياته وهاجم أحمد موسى.. مواقف في حياة فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد تنهار على الهواء بسبب اتصال والدتها المُفاجئ وكلامها

ريهام سعيد تنهار على الهواء بسبب اتصال والدتها المُفاجئ وكلامها

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها &#34;فلسطيني&#34;

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها "فلسطيني"

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية &#34;نادين خوري&#34;؟

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية "نادين خوري"؟

عربي

إسرائيل: صواريخ &#34;إس 300&#34; السورية في وضع الاستعداد

إسرائيل: صواريخ "إس 300" السورية في وضع الاستعداد

تركيا تُسلم مصر &#34;إخوانيًا&#34; مُتهم باغتيال النائب العام السابق

تركيا تُسلم مصر "إخوانيًا" مُتهم باغتيال النائب العام السابق

الملك السعودي الراحل أهان الأسد بآخر زيارة للرياض

الملك السعودي الراحل أهان الأسد بآخر زيارة للرياض

إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج

إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج