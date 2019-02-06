جيش الاحتلال يُحذر (الكابينيت) من شن عملية عسكرية ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنحذر الجيش الإسرائيلي، المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، من شن عملية عسكرية جديدة على قطاع غزة، معتبراً أن القطاع يقف على حافة الانهيار بشكل كامل.وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن تحذير الجيش جاء في تقرير ليؤكد أن شن أي حرب على القطاع، سيفجر الأوضاع هناك ويثير المجتمع الدولي ضد إسرائيل.وأوضحت الصحيفة، أن الجيش قال في التقرير إن أي عملية عسكرية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقفها.وأشار تقرير الجيش الإسرائيلي، إلى وجود ستة آلاف جريح في غزة أصيبوا خلال تظاهرات مسيرات العودة، لافتاً إلى أن الأوضاع الصعبة في القطاع، لم تكن بهذا السوء بعد الحرب الأخيرة عام 2014.