النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود

رام الله - دنيا الوطنأنهى حزب الليكود، مساء اليوم الأربعاء، عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية، لتشكيل قائمة الحزب لانتخابات الكنيست المقبلة.وبحسب النتيجة، فإن يولي إدلشتاين احتل المكان الأول، وتمكن غدعون ساعار من الحفاظ على موقع ضمن المقاعد الخمسة الأولى، رغم حملة رئيس الحزب والحكومة، بنيامين نتيناهو، ضده، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).كما تبين، أن الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، الوزير يوآف غالانت تمكنا من احتلال مكانين لهما ضمن المقاعد العشرة الأولى.وتبين أن عدداً من أعضاء الكنيست الحاليين أضحوا خارج المواقع المضمونة، ومن بينهم أيوب قرا وأوري حزان وعنات باركو.فيما يلي القائمة النهائية:بنيامين نتنياهو، يولي إدلشتاين، يسرائيل كاتس، غلعاد إردان، غدعون ساعار، ميري ريغيف، يوآف غالانت، ياريف ليفين، نير بركات، غيلا غمليئيل، آفي ديختر، زئيف إلكين، أوفير إيكونيس، تساحي هنغبي، تسيبي حوتوفيلي، حاييم كاتس، يوفال شتاينتس، دافيد أمسالم، بنحاس عيدان، أمير أوحانا، (مكان محصن يختاره نتنياهو)، أوفير كاتس، إيتي حافا عطيا، يوآف كيش، دافيد بيتان، كيرن باراك (مكان محصن لامرأة جديدة)، شلومو كرعي، (مكان محصن لنتنياهو)، ميكي زوهر، (مكان محصن لمهاجر جديد)، ميخال شير، فطين ملا (مكان محصن لـ"غير يهودي")، كيتي شطريت (مكان محصن لامرأة جديدة)، ماي غولان، عوزي ديان، (مكان محصن لنتنياهو)، أرئيل كلنر، (امرأة جديدة)، (مكان مخصص للقدس)، شارين هاسكل.