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  • دبابات جيش الاحتلال تقصف أهدافا على حدود قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ

شؤون فلسطينية

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف على حدود قطاع غزة

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف على حدود قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عدة أهداف على الحدود الشرقية لقطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المجلس الإقليمي (أشكول)، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.
 
وكان إعلام الاحتلال، قد أعلن عن سقوط صاروخ، أطلق من جنوب قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، وسقط في أحد كيبوتسات المجلس الإقليمي (أشكول).

وأشار الموقع ذاته، إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات عدة، بمنطقة غلاف غزة.

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية: "الصاروخ الذي أطلق قبل قليل من جنوب قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة (بأشكول) ولا إصابات أو أضرار".

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قال: "في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار، تم تحديد صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في أشكول".

وكان إعلام الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة، ولكنه سقط وانفجر في الأراضي الفلسطينية.

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