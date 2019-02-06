رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف على حدود قطاع غزة

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قال: "في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار، تم تحديد صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في أشكول".





وكان إعلام الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة، ولكنه سقط وانفجر في الأراضي الفلسطينية.