حماس تُرحب بالجهود الإقليمية والعربية لترتيب البيت الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة (حماس)، بأي جهود عربية أو إقليمية، لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والوحدة.







وقال القيادي في حماس، عصام الدعاليس، عبر صفحته الشخصية بـ (تويتر): "نرحبُ بأي جهدٍ عربيٍ أو إقليميٍ لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والوحدة".





وأكد الدعاليس، أن ذلك يجب أن يكون بالالتزام التام والكامل، بما تم التوافق عليه سابقاً، بإجماع الفصائل الفلسطينية.

