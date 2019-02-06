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نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها

نصر الله: إيران لم تتخلَ عن الفلسطينيين وحرباً كونية فُرضت عليها
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله: إن إيران لم تتخلَ عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها.

وفي حفل في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، اعتبر نصر الله أن إنجازات الثورة الإيرانية إخراج أميركا وإسرائيل من إيران، والحصول على الاستقلال الحقيقي، والحفاظ على القرار المستقل منذ 40 عاماً، ورأى أن إيران واحدة من الدول القليلة في العالم المستقلة في قرارها ووارادتها الوطنية.

وأضاف: "من إنجازات الثورة الإيرانية الحفاظ على ممتلكات الدولة، ومؤسساتها ومقدراتها، والحفاظ على الوحدة"، مؤكداً أن "الثورة صمدت في وجه الصعوبات، وبدأت منذ اليوم الأول ببناء الدولة الجديدة وفق السيادة الشعبية".

وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني صوتت في الاستفتاء لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية، منوهاً إلى أن الاستحقاقات الانتخابية، لم تتوقف أبداً في إيران حتى أثناء الحرب التي فرضت عليها"، مؤكداً أن "حرباً كونية فرضت على إيران لكنها قاتلت باللحم الحي ثماني سنوات، وصمدت وانتصرت".

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