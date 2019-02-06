دبور: منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عماد العمل الفلسطيني المشترك





كما أكد على ضرورة إيلاء الاهتمام لتفعيل وتنشيط مؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية السياسية والنقابية والشعبية للقيام بدورها، والمهام المنوطة بها كما يجب، داعياً إلى تعزيز العلاقة والتواصل فيما بين مكوناتها السياسية.





ودعا أيضاً إلى القيام بالتفاف شعبي وسياسي حول منظمة التحرير الفلسطينية المستهدفة من قبل أعداء الشعب الفلسطيني وقضيته، وفي مقدمتهم الإدارة الامريكية والاحتلال الإسرائيلي، اللذان يمارسان الضغوط والحصار والتحريض عليها وعلى قيادتها وخاصة على الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بهدف تطويعهما وحملهما على القبول بما يسمى بـ (صفقة القرن) والتنازل عن الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة والقدس.



وقد صادف زيارة أيوب واليوسف إلى السفارة الفلسطينية، وجود عضو اللجنية التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور علي زيدان أبو زهري، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي، والذي بدوره وضع الحاضرين بصورة الحوار الذي جرى بين مركزية حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، المنوي تشكيلها من فصائل المنظمة.







رام الله - دنيا الوطنزار عضوا القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، صلاح اليوسف، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وغسان أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، سفارة دولة فلسطين في لبنان، حيث التقيا بالسفير الفلسطيني أشرف دبور، وقد تناول اللقاء أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.بدورهما اليوسف وأيوب، أطلعا السفير الفلسطيني على جولتهما السياسية على الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية من أجل إعادة تنشيط العمل الفلسطيني المشترك، والذي بدوره سفير فلسطين أكد دعمه للعمل الفلسطيني المشترك المبني على المصداقية والشفافية ووحدة الموقف، واحترام القرارات التي تتخذ والالتزام بها.