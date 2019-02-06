شاهد: برلمان عربي يشهد مشجارة عنيفة بـ "العقال وكؤوس المياه"

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو، بث على الإنترنت، نشوب مشاجرة تحت قبة البرلمان الأردني، شهدت تراشقاً بكؤوس المياه وضرباً بـ "العقال".



وحسب الفيديو، فقد اندلعت مشاجرة بين النائبين صداح الحباشنة، وزيد الشوابكة، على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي، حول سلطة العقبة.وزعم النائب الرياطي، امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن الثقة بالقضاء مطلقة.