المجلس الوطني ينعى الشهيد بارود ويُطالب بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى

رام الله - دنيا الوطننعى المجلس الوطني الفلسطيني، الشهيد الاسير فارس بارود، الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.وأكد المجلس الوطني في تصريح صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم، والمنصوص عليها في المواد (13( ( 32،31،30) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.وأشار المجلس إلى أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق، والتي تنطبق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، فقد استشهد خلال العام الماضي خمسة أسرى (ياسر السراديح، محمد عنبر، عزيز عويسات، محمد مرشود، محمد زغلول الخطيب) ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 218 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية.وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها، مطالباً الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل؛ لإلزام إسرائيل بأحكامها، خاصة في ظل القمع والاضطهاد، الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجونها.