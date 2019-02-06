هيئة الأسرى تُطالب بفتح تحقيق عاجل بظروف استشهاد الأسير فارس بارود

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بفتح تحقيق جدي وعاجل للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسير فارس بارود (51 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأوضحت الوزارة، بأن بارود استشهد مساء اليوم الأربعاء 6/2 بعد أن تم نقله من سجن (ريمون) الى قسم العناية المركزة، حيث كان يعاني من عدّة مشاكل صحية منها "الفتاق" ومشاكل في الكبد، وارتقى شهيداً بعد اعتقال دام 28 عاماً، عاني خلال سنوات اعتقاله من سياسة الإهمال الطبي، وعدم تقديم العلاج اللازم لمرضه.وأكدت الوزارة، أن صمت وسكوت المؤسسات الدولية على هذه الجرائم، وعدم محاسبة الاحتلال عليها، هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال؛ لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى.هذا وقد نعت الوزارة استشهاد بارود، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده ، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، حيث إنها تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، وإدارة سجونه بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.ويشار إلى أن الأسير بارود، فقد قبل عام والدته (الحاجة أم فارس) التي فقدت بصرها بعد طول انتظار، ولم يغب وجهها يوماً عن فعاليات مناصرة الأسرى في قطاع غزة، والتي حرمت لأكثر من 18 عاماً من زيارته، نتيجة مشادة كلامية مع السجان في آخر زيارة.يذكر، أن الأسير الشهيد بارود، هو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق (أوسلو)، والذين أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنهم في إطار عملية المفاوضات عام 2013، إذ إنه معتقل منذ العام 1991 ومحكوم بالسّجن المؤبد و(35) عاماً.