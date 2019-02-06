الديمقراطية: صفقة ترامب دعوة إلى حروب مفتوحة

استجابة لمشروع نتنياهوقيام دولة (إسرائيل الكبرى) على حساب حقوق شعبنا ومصالحه العليا، وطن ودولة ذات سيادة تمتلك مقومات التطور والازدهار، وتوفر الشروط لشعبنا لاستكمال بناء هويته الوطنية والقومية، وصناعة مستقبله بيديه.



ودعت الجبهة الدول العربية، والدول الصديقة المشاركة في مؤتمر وارسو، إلى احترام المشاعر الوطنية والقومية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وإحترام قرارات مؤسساته الوطنية، ورفض الاشتراك في مهزلة تقرير مصير شعبنا من وراء ظهره.



كما دعت الجبهة القيادة الرسمية إلى مغادرة سياسية التردد والمماطلة، والشروع فوراً في قطع الطريق على التحرك الأميركي الإسرائيلي الخطير في مؤتمر وارسو، بتنفيذ ما قرره المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) للرد على (صفقة العصر- صفقة ترامب) وعلى مشروع إسرائيل الكبرى، وذلك بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بسحب الإعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، وإحالة القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، وإستنهاض عناصر القوة، باستعادة الوحدة الداخلية، وتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م. ت. ف، وإطلاق كل أشكال المقاومة الشعبية على طريق الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني، حتى رحيل الإحتلال والإستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، في الحرية والإستقلال والسيادة وضمان حق العودة.



كما دعت الجبهة، التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى توسيع دائرة الانخراط في صفوف المقاومة الشعبية، وتصعيدها ضد الاحتلال والاستيطان، ومضاعفة الضغط الجماهيري لرفض أي قرارات في مؤتمر وارسو، وفق خطة ترامب- نتنياهو، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.



رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأطراف الدولية التي ستجتمع في وارسو في مؤتمر حول الشرق الأوسط، يوم 14/2/2019، من مغبة الوقوع في خطيئة العبث بمصير شعبنا الفلسطيني، والدخول في حوارات ومفاوضات، لرسم مستقبل الأراضي المحتلة، ومستقبل قضيتنا الوطنية، وحقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف.وأضافت الجبهة، أن ما كشفت عنه القناة 13 الإسرائيلية على يد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مساء أمس (5/2/2019)، من مشروع سيقدمه إلى المؤتمرين، المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، يشكل اعتداء سافراً على القضية والحقوق الوطنية وتصفية للمسألة الفلسطينية.وأوضحت الجبهة أن ما تم تسريبه عما يسمى (صفقة ترامب) التي سيعرضها كوشنر على المجتمعين، تكشف عن ضم إسرائيل القدس المحتلة بذريعة أنها عاصمة لإسرائيل، وبقاء القدس القديمة والأماكن المقدسة المسلمة والمسيحية و(الحوض المقدس) كما تسميه واشنطن تل أبيب تحت سيادة إسرائيل، وضم أكثر من 15% من الضفة الفلسطينية، وبقاء المستوطنات منتشرة في أرجائها، وشطب حق العودة للاجئين، وقيام دولة فلسطينية لا تتوفر فيها عناصر السيادة الكاملة، وتكون عاصمتها في البلدات العربية المجاورة للقدس المحتلة (أبوديس وغيرها). مقابل ذلك اعتراف الدول العربية والمسلمة بدولة الاحتلال، وتطبيع العلاقات معها، ودمجها في المنطقة.وأكدت الجبهة أن مشروع (صفقة ترامب) هو في واقع الحال،