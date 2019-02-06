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إسرائيل تُعلّق على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية بـ "الوعود الكاذبة"

إسرائيل تُعلّق على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية بـ "الوعود الكاذبة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، التي انطلقت عام 1979.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها، مساء الأربعاء، على صفحتها الرسمية باللغة العربية، المسماه بـ "إسرائيل بالعربية"، وادعت فيها تل أبيب أن هناك 40 عاماً من الوعود الكاذبة للشعب الإيراني.

وأرفقت الوزارة في تغريدتها صورتين الفارق بينهما أربعين عاماً، الأولى لآية الله الخميني، والتي وعد فيها الشعب الإيراني بالازدهار، في عام 1979، مع بدء الثورة الإسلامية الإيرانية، قائلاً فيها: "نريد أن نحقق لكم الازدهار".

وجاء في الصورة الثانية، وهي للعام الجاري، 2019، أنه مع مرور 40 عاماً، فإنه على أرض الواقع، استشرى الفساد، والتضخم المالي، وقمع الحريات، والإدمان على المخدرات، وهدم الثقافة والبيئة.

وأوضحت تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية، على (تويتر)، أن الواقع الراهن في إيران يعني انتشار الفساد والتضخم المالي وقمع الحريات.

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