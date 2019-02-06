النخالة: تحالف فلسطين المقاومة وطهران الإرادة سيتعزز ونصنع سلاحنا بأيدينا

رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن تحالف فلسطين المقاومة وطهران الإرادة سيتعزز تظلله راية الإسلام والجهاد وفلسطين.







وأضاف النخالة، خلال كلمة له في مهرجان "أربعون ربيعاً" الإيراني: "واهم من يفكر بأن التعايش مع الاحتلال يستطيع أن يوقف المقاومة، ظروف الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء الاحتلال لا مثيل لها".







وتابع: "يجب أن لا نتردد في مواجهة الظلم ونحن على يقين بأن الغزاة لن ينتصروا، ومن يعتقد بأن بتحالفه مع العدو يستطيع ايقاف المقاومة هو واهم، ومن يتفرج على مشاهد ذبح الفلسطينيين هم مشاركون في الجريمة بصمتهم".







واستطرد: "أكثر من مئة عام والاحتلال لم يتوقف عن جرائمه؛ لكن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه، وهو الذي يصنع أسلحته بيديه لن يهزم ولن يستسلم، ونستطيع أن نقاوم ونصمد أكثر من أي وقت مضى وذلك بفضل الجمهورية الاسلامية، فهي لم تتأخر يوماً في مساندة الشعب الفلسطيني".

