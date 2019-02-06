رأفت يدعو الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو والالتزام بمبادرة السلام العربية

أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية نائب الامينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن عقد الولايات المتحدة الامريكية لهذا المؤتمر ودعوة عدد من الدول العربية وإسرائيل للمشاركة يهدف الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول العربية، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تطلق عليه إدارة الرئيس ترامب "صفقة القرن" التي سيكشف صهره جاريرد كوشنير عن ملامحها في المؤتمر.





جاء ذلك، تعقيبا على مؤتمر وارسو الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبولندا.



وأشار رأفت في بيان له، اليوم الأربعاء، الى ان المؤتمر يهدف الى صرف انظار دول العالم عن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية منذ عدوانها في حزيران من العام 1967، ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية المحتلة، وتركيز أنظار العالم على ما تدعيه إسرائيل وامريكا بالخطر والتهديد الإيراني لإسرائيل ودول الخليج العربي.



ولفت أيضا الى ان هدف أمريكا وإسرائيل من وراء عقد هذا المؤتمر إقامة حلف " ناتو" عربي – إسرائيلي في الشرق الأوسط مدعوم من أمريكا يهدف الى محاصرة وتهديد وفرض العقوبات على إيران، وتصفية القضية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة.



ودعا رأفت في نهاية بيانه الدول العربية التي وجّهت لها الدعوات للمشاركة بمؤتمر وارسو الى مقاطعته والالتزام بمبادرة السلام العربية والعمل مع القيادة الفلسطينية من اجل عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع اليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والأراضي السورية واللبنانية المحتلة والزام إسرائيل بتنفيذ قرارات هذا المؤتمر وبما يؤدي الى انسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية التي احتلت في حزيران عام 1967 والى إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين عملا بالقرار الدولي رقم 194.



رام الله - دنيا الوطن