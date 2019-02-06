شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي يتهم السلطة بقطع راتب الشهيد الأسير فارس بارود

الجهاد الإسلامي يتهم السلطة بقطع راتب الشهيد الأسير فارس بارود
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن الأسير الشهيد فارس بارود الذي ارتقى شهيداً اليوم الأربعاء بسجون الاحتلال من الذين قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم أمس.

وأضاف شهاب، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: "اليوم يرتقي شهيداً، هل سيتصدر فارضوا العقوبات على هذا الأسير وغيره من الأسرى الإعلام للحديث عن الشهيد وعن الإهمال الطبي وعمّا يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال؟".

وتابع شهاب: "لقد كانت فعلتهم (قطع رواتب الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى) جريمة بحق الأسرى الذين طالما قلنا وصرخنا بأن قضيتهم هي قضية اجماع وطني وأنها غير خاضعة للتمييز والمساومة والابتزاز".

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