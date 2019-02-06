الشرطة تكشف ملابسات قضية انتحال شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات قضية انتحال شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالت أحد المواطنين من سكان المحافظة .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين من سكان المحافظة للشرطة المباحث العامة حول قيام مجهول باختراق حسابه على الفيس بوك وانتحال شخصيته وإرسال رسائل تشهير وإساءة لعدد من أصدقائه.وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، وتم احضارة وبسماع اقوالة، أفاد بقيامه باختراق حساب المشتكي وانتحال شخصيته وإرسال رسائل التشهير والإساءة لأصدقاء المشتكي .وأكد البيان، بأنه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانوني بحقه أصولا .