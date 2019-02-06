إسرائيل: صواريخ "إس 300" السورية في وضع الاستعداد

ونقلت الصحيفة، عن شركة "ImageSat" الإسرائيلية للأقمار الصناعية صورا لوضعية بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا، وهي في وضع الاستعداد، أو الوضع العملياتي، وهي صور قد التقطت، اليوم، تظهر تعديل وضعية 3 من أصل 4 بطاريات إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، التي نقلتها روسيا إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للوضعية العملياتية.





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، النقاب عن تعديل وضعية بطاريات منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 300" في سوريا.وأوضحت الصحيفة، الأقمار الصناعية التقطت صوراً لبطاريات منظومة الدفاع الروسية "إس 300" المنصوبة في سوريا، وهي في وضع الاستعداد.وأفادت الصحيفة، أن هذه الصور تظهر للمرة الأولى وضعية إطلاق هجومية لبطاريات المنظومة الدفاعية الروسية، في وقت رجحت الصحيفة أن يكون ذلك مؤشراً على جاهزية تشغيل البطاريات المضادة للصواريخ، وإتمام التدريبات التي أجراها الخبراء الروس للعسكريين السوريين.وأشارت الصحيفة، إلى أن روسيا أعلنت بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسليم الدولة السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل 20" في سوريا، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.