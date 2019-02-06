إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة انفجر داخل الأراضي الفلسطينية

أكد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، نحو مستوطنات غلاف غزة، مشيراً إلى أنه انفجر داخل الأراضي الفلسطينية، بالقرب من السياج الفاصل.





من جانبه، قال موقع (0404): "الصاروخ الذي أطلق من جنوب قطاع غزة، انفجر داخل القطاع قرب السياج".





بدوره، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال: "إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، ولكنه سقط وانفجر داخل الأراضي الفلسطينية".





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطن