محكمة الاحتلال تجمد قرار الإفراج عن والدة الشهيد صالح البرغوثي 72 ساعة

رام الله - دنيا الوطنقال محامي نادي الأسير الفلسطيني منذر أبو أحمد إن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" جمدت اليوم الأربعاء تنفيذ قراراها القاضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي، ووالدة الأسرى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثي، وذلك لمدة (72) ساعة.وجاء قرار محكمة الاحتلال بعد قرار سابقٍ لها بالإفراج عن الأسيرة البرغوثي بكفالة مالية بقيمة 6000 شيقل؛ حيث أوقفت تنفيذ القرار بطلب من نيابة الاحتلال التي أعلنت عن نيتها تقديم استئناف على قرار الإفراج.وأوضح المحامي أبو أحمد أن نيابة الاحتلال طلبت خلال الجلسة مهلة لتقديم لائحة اتهام بحق الأسيرة البرغوثي خلال ستة أيام، الأمر الذي رفضته المحكمة وقررت الإفراج عنها بكفالة مالية، وبعد إعلان النيابة نيتها بتقديم استئناف، أعطتها المحكمة مهلة لذلك لمدة (72) ساعة.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة البرغوثي والدة الشهيد صالح يوم أمس الموافق الخامس من شباط/ فبراير 2019 من منزلها في بلدة كوبر، إضافة إلى شقيقيها زاهي وساهر إسماعيل البرغوثي، علماً أن أربعة من أفراد عائلتها اُعتقلوا سابقاً كان آخرهم نجلها عاصم، إضافة إلى زوجها الذي اُعتقل هو ونجلها عاصف وذلك عقب الإعلان عن استشهاد نجلها صالح البرغوثي في تاريخ الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018.