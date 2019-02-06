التربية تكرّم ممثل اليونيسكو بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلةً بوزيرها د. صبري صيدم، اليوم، مدير مكتب اليونسكو في فلسطين د. لودوفيكو فولين كالابي؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله الرسمية في فلسطين.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام التخطيط د. مأمون جبر، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، والقائم بأعمال مدير عام التعليم العام ربيحة عليان، والقائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني صوفيا الريماوي، ومدير الإشراف التربوي سهير قاسم، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.وأشاد صيدم بدور اليونيسكو في دعم قطاع التعليم وتطويره ومساندة الوزارة في جهودها التطويرية، مشيداً بالخدمات والدور الذي أدّاه كلابي؛ خاصةً بمجال تعزيز التعاون مع الوزارة، على صعيد دعم التعليم في فلسطين، متمنياً له التوفيق في حياته وعمله المستقبلي.وأوصى صيدم فولن كالابي بمواصلة دعم ومساندة قطاع التعليم الفلسطيني، متمنياً عودته إلى فلسطين وتسلم مهام أخرى فيها.من جانبه، شكر فولن كالابي الوزير صيدم وأسرة الوزارة على هذا التكريم، مؤكداً مواصلة التعاون مع الوزارة لخدمة القطاع التعليمي.وأشاد فولن كالابي بوزارة التربية وقيادتها وكوادرها وأدائها النوعي، مستذكراً بعض الذكريات والمواقف التي مر بها خلال تواجده في فلسطين، لافتاً إلى أنه سيبقى وفياً لرسالة التعليم الفلسطيني.