شؤون فلسطينية

(حماس) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الاسر بارود

(حماس) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الاسر بارود
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير فارس بارود، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وحملت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ظروف اعتقاله السيئة والإهمال الطبي بحقه، ورفض تقديم العلاج اللازم له، والتسبب بوفاته رغم كل التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وتدهور وضعه الصحي.

واعتبرت الحركة، أن ما حدث جريمة كبرى بحق الإنسانية والحركة الأسيرة، والتي تعكس السلوك الاجرامي الخطير، وعلى انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى المرضى بشكل خاص، والاسرى الفلسطينيين بشكل عام.

وطالبت حماس، مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ونخبه ومستوياته الرسمية كافة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق أسرانا البواسل.

وأكدت الحركة، أن هذه الجرائم المستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين، لن تكسر عزيمتهم ولن تنال من إرادتهم.

وأشارت إلى انها ستواصل مسيرة الجهاد والمقاومة؛ لإنهاء معاناة الاسرى، وإطلاق سراحهم جميعاً، مهما كلف ذلك من تضحيات، معتبرة الاسرى أنهم رموز الشعب الفلسطيني وعناوينه.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: لا أريد الحرب والتطرف الإسرائيلي حكم على المنطقة بالعنف

الرئيس عباس: لا أريد الحرب والتطرف الإسرائيلي حكم على المنطقة بالعنف

فدا: يجب اجراء انتخابات شاملة والشعب مصدر الشرعية

فدا: يجب اجراء انتخابات شاملة والشعب مصدر الشرعية

التربية تكرّم ممثل اليونيسكو بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

التربية تكرّم ممثل اليونيسكو بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

شاهد: كيف علقت أسر الشهداء والجرحى بغزة بعد قطع رواتبهم

شاهد: كيف علقت أسر الشهداء والجرحى بغزة بعد قطع رواتبهم

فتى فلسطيني يشنق نفسه داخل منزله بغزة.. وهذا السبب

فتى فلسطيني يشنق نفسه داخل منزله بغزة.. وهذا السبب

استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال

استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال

آخر مستجدات قضية الرواتب.. تعليق نقابة الموظفين وتفريغات 2005 ومؤسسة رعاية الشهداء

آخر مستجدات قضية الرواتب.. تعليق نقابة الموظفين وتفريغات 2005 ومؤسسة رعاية الشهداء

فتح: ثلاث قضايا مفصلية أمام الحكومة المقبلة وحكومة التوافق لم تفشل

فتح: ثلاث قضايا مفصلية أمام الحكومة المقبلة وحكومة التوافق لم تفشل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

أسلوب غريب للداعية عمر عبد الكافي

شؤون فلسطينية

الشاعر يعلن اطلاق عملية بناء &#34;السجل الاجتماعي الموحد&#34;

الشاعر يعلن اطلاق عملية بناء "السجل الاجتماعي الموحد"

فدا: يجب اجراء انتخابات شاملة والشعب مصدر الشرعية

فدا: يجب اجراء انتخابات شاملة والشعب مصدر الشرعية

التربية تكرّم ممثل اليونيسكو بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

التربية تكرّم ممثل اليونيسكو بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين

(حماس) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الاسر بارود

(حماس) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الاسر بارود

الشاعر يُعلن إطلاق عملية بناء &#34;السجل الاجتماعي المُوحد&#34;

الشاعر يُعلن إطلاق عملية بناء "السجل الاجتماعي المُوحد"

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يتغذى من تجاهل المجتمع الدولي لجرائمه

الخارجية والمغتربين: الاحتلال يتغذى من تجاهل المجتمع الدولي لجرائمه

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة أطباء بلا حدود تبحثان التعاون المشترك

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة أطباء بلا حدود تبحثان التعاون المشترك

الحمد الله: يجب اعتماد ودعم المُنتجات الوطنية

الحمد الله: يجب اعتماد ودعم المُنتجات الوطنية

منوعات

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

تسريب طلب تقدم به كاظم الساهر لوزارة الداخلية.. الجمهور غاضب ومدير الأحوال المدنية يتدخل

نشر فيديو صادم لمايكل جاكسون خلال استجوابه حول &#34;اغتصاب أطفال&#34;

نشر فيديو صادم لمايكل جاكسون خلال استجوابه حول "اغتصاب أطفال"

بعد أن تركتها وهي طفلة.. من عوض ابنة هيفاء وهبي عن غيابها كأم؟

بعد أن تركتها وهي طفلة.. من عوض ابنة هيفاء وهبي عن غيابها كأم؟

ليست فلسطينية كما اعتقد الجميع.. ماجدة الرومي تُفاجئ الجميع بأصلها

ليست فلسطينية كما اعتقد الجميع.. ماجدة الرومي تُفاجئ الجميع بأصلها

وصف ليلى علوي بحب حياته وهاجم أحمد موسى.. مواقف في حياة فاروق الفيشاوي

وصف ليلى علوي بحب حياته وهاجم أحمد موسى.. مواقف في حياة فاروق الفيشاوي

ريهام سعيد تنهار على الهواء بسبب اتصال والدتها المُفاجئ وكلامها

ريهام سعيد تنهار على الهواء بسبب اتصال والدتها المُفاجئ وكلامها

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

مكالمة هاتفية افتراضية طريفة بين شاب خليجي وأم كلثوم

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

شيرين عبد الوهاب مصدومة من وفاء الكيلاني بعد سؤال يخص أزواجها الثلاثة

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها &#34;فلسطيني&#34;

روان بن حسين تستفز الخليجيات بعدما كشفت أن سر جمالها "فلسطيني"

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية &#34;نادين خوري&#34;؟

ماهي حقيقة وفاة النجمة السورية "نادين خوري"؟

عربي

تركيا تُسلم مصر &#34;إخوانيًا&#34; مُتهم باغتيال النائب العام السابق

تركيا تُسلم مصر "إخوانيًا" مُتهم باغتيال النائب العام السابق

الملك السعودي الراحل أهان الأسد بآخر زيارة للرياض

الملك السعودي الراحل أهان الأسد بآخر زيارة للرياض

إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج

إطلاق سفارة إسرائيلية افتراضية في دول الخليج

دولة خليجية تعترف رسميًا بالجالية اليهودية

دولة خليجية تعترف رسميًا بالجالية اليهودية