(حماس) تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ظروف استشهاد الاسر بارود

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير فارس بارود، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.وحملت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ظروف اعتقاله السيئة والإهمال الطبي بحقه، ورفض تقديم العلاج اللازم له، والتسبب بوفاته رغم كل التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وتدهور وضعه الصحي.واعتبرت الحركة، أن ما حدث جريمة كبرى بحق الإنسانية والحركة الأسيرة، والتي تعكس السلوك الاجرامي الخطير، وعلى انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى المرضى بشكل خاص، والاسرى الفلسطينيين بشكل عام.وطالبت حماس، مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ونخبه ومستوياته الرسمية كافة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق أسرانا البواسل.وأكدت الحركة، أن هذه الجرائم المستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين، لن تكسر عزيمتهم ولن تنال من إرادتهم.وأشارت إلى انها ستواصل مسيرة الجهاد والمقاومة؛ لإنهاء معاناة الاسرى، وإطلاق سراحهم جميعاً، مهما كلف ذلك من تضحيات، معتبرة الاسرى أنهم رموز الشعب الفلسطيني وعناوينه.