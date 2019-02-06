فتى فلسطيني يشنق نفسه داخل منزله بغزة.. وهذا السبب

خاص دنيا الوطنأكد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول مستشفى الشفاء، مساء اليوم الأربعاء، جثة هامدة للفتى (م ، ع)، (17 عاما)، بعد إقدامه على شنق نفسه منزله بحي الدرج شرقي مدينة غزة.وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الوضع الاجتماعي للعائلة التي ينتمي إليها الشاب، صعبة، لافتا إلى أن والدة الشاب مطلقة، ووالده يسكن في احدى مدن الضفة الغربية.وبين الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، انه تم تكليف الجهات المختصة من جهاز المباحث العامة بمهمة متابعة الحادث.