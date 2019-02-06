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شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُعلن ترتيبات سفر معتمري قطاع غزة للديار الحجازية

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُعلن ترتيبات سفر معتمري قطاع غزة للديار الحجازية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال
أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، ظهر الأربعاء، ترتيبات سفر معتمري المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، الأمر الذي يعني انطلاق موسم العمرة بالقطاع بعد توقف أربع سنوات.

وقال المركز الإعلامي للسفارة، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، عقد اجتماع في السفارة بحضور مستشار السيد الرئيس للعلاقات الإسلامية، قاضي القضاة محمود الهباش، والسفير دياب اللوح، والقنصل العام نداء البرغوثي، ووفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلاً بالوكيل حسام أبو الرب، والمستشار محمود النيرب، والوكيل المساعد سليم الأشقر، والمدراء العامون محمد سلامة، إبراهيم جادو، ورئيس جمعية شركات الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية، عوض أبو مذكور.

وحسب المركز، فقد أطلع السفير دياب اللوح، الحضور على نتائج اتصالاته ومتابعاته المستمرة مع المصريين من أجل تسهيل خروج المعتمرين بناءً على الآلية التي تم اعتمادها والتوصل إليها قبل حوالي شهرين، مقدماً شكره للمصرين على جهودهم المستمرة التي يقدموها ويبذلوها من أجل تسهيل خروج وسفر أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية ما تم التوصل إليه بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية.

بدوره، أكد الهباش، أن الرئيس والقيادة تبذل الجهود الطيبة من أجل التسهيل على أبناء شعبنا الحبيب، لافتاً إلى أن المرجعية المخوّلة في متابعة ملف الحج والعمرة لأبناء شعبنا في القطاع هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والتعامل مع الشركات المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وتسهيل عملها من خلال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتنسيق والتعاون المستمر مع جهات الاختصاص فى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف الهباش: "القيادة مستمرة بالمُضي في الاتفاقية والتفاهمات التي تمت قبل حوالي شهرين من خلال وفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبجهود ورعاية السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وسنبذل الجهد من أجل تمكين أكبر قدر من أبناء شعبنا بالمحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة بالتنسيق مع الإخوة والأشقاء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وبخصوص الآليات والمتابعة لبدء تسيير رحلات العمرة، أكّد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية، حسام أبو الرب، أن هناك إجراءات تنظيم مواعيد وآليات الخروج والسفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية بصفتها الناقل الرسمي الوطني والجهات ذات العلاقة في جمهورية مصر العربية، بإشراف سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وحضور ومشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأوضح أبو الرب، أن الخطوات تسير باتجاه تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء العمرة بعد انقطاعها لأربع سنوات، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية في إنجاز هذا الملف المهم، وأننا ماضون قدماً في تحقيقه عن قريب خدمةً لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

ونوّه البيان الصادر عن المجتمعين إلى أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة هي الجهة الرسمية المخّولة بالإعلان عن جدول تسيير رحلات العمرة بعد الاتفاق على الإطار الزمني مع الأشقاء فى جهات الاختصاص فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعن كافة ما يتعلق بتفاصيل موسم العمرة لهذا العام.

هذا وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف إدعيس، إن الوفد يبحث مع المصريين اتفاقيات تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية، لافتاً إلى أن الوفد يختتم مشاوراته غداً الخميس.

وأوضح ادعيس، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد بصدد توقيع اتفاقيات مع مصر بشأن رحلات العمرة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقاً، بعد عودة الوفد إلى الأراضي الفلسطينية.

يذكر، أن رحلات العمرة متوقفة منذ عدة سنوات في قطاع غزة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء، والإغلاقات المتكررة لمعبر رفح البري. 

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