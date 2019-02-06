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شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة أطباء بلا حدود تبحثان التعاون المشترك

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة أطباء بلا حدود تبحثان التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية في مكتبه في الجامعة يوم الأربعاء الموافق 6/2/2019 وفدا من مؤسسة أطباء بلا حدود (M.S.F) ضم السيدة هيلي بولسن، منسقة المشاريع في محافظة نابلس، والسيدة ماريان دوراته، منسقة برنامج الصحة العقلية في فلسطين.

وقد رحب النتشة بالوفد الضيف، وشكرهم على جهودهم في دعم برامج الصحة العقلية في فلسطين، وقدم للوفد شرحاً مبسطاً عن الجامعة، وأهم المحاطات البارزة في تاريخها، والبرماج الأكاديمية التي تطرحها، وشدد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة و(أطباء بلا حدود) لتشمل تنظيم ورش عمل واستقطاب خبرات في مجالات علم النفس السريري.

ونوه النتشة إلى ضرورة التعاون في برامج الصحة، التي تديرها الجامعة من خلال كلية الطب وعلوم الصحة والمراكز العلمية التابعة لها.

السيدة بولسن، تحدثت عن برنامج الصحة العقلية الذي تشرف عليه مؤسساتها في نابلس، وشددت على ضرورة التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسة، وقدمت شرحاً عن عمل المؤسسة في قطاع غزة، وعلاجها للحالات المصابة نتيجة الأحداث، وأعربت عن أملها أن تقوم المؤسسة بتجديد الاتفاقية مع الجامعة.

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