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دولي

غانتس: خطة الانفصال عن غزة كانت مؤلمة ولكنها صائبة.. ونتنياهو يرد

غانتس: خطة الانفصال عن غزة كانت مؤلمة ولكنها صائبة.. ونتنياهو يرد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إنه إلى جانب المسألة الأمنية في إسرائيل، يجب تفادي السيطرة على شعب آخر، وإيجاد السبيل الذي يضمن الأمن دون السيطرة على الآخرين. 

وأضاف غانتس، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "المسألة المركزية التي تواجهها إسرائيل هي أمنها، ويجب علينا أن نضعها على رأس الأولويات، إلا أن هناك مسألة أخرى، وهي تفادي السيطرة على شعب آخر، ويجب إيجاد السبيل الذي يضمن لنا الأمن مع عدم السيطرة على الآخرين". 

وفي رد على سؤال هل ذلك يعني تطبيق خطة شبيهة بخطة الانفصال عن غزة؟ قال غانتس: "خطة الانفصال كانت مؤلمة ولكنها شرعية وصائبة، ويجب استخلاص العبر منها في أماكن أخرى أيضاً".

من ناحيته، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تصريحات غانتس، بالقول: "غانتس أماط اللثام عن وجهه الحقيقي، وينوي تشكيل حكومة يسارية، تحظى بدعم القائمة المشتركة وحزب أحمد الطيبي".

وكان استطلاع للرأي في إسرائيل، قد رجح مؤخراً احتمال حصول غانتس على نتائج في انتخابات الكنيست تؤهله لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

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