مصرع مجندة إسرائيلية في حادث انقلاب سيارة بغور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
لقيت مجندة إسرائيلية، مصرعها اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارتها في منطقة غور الأردن قرب أريحا، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.
وأفادت القناة ذاتها، أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة مجندين آخرين.
لقيت مجندة إسرائيلية، مصرعها اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارتها في منطقة غور الأردن قرب أريحا، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.
وأفادت القناة ذاتها، أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة مجندين آخرين.
التعليقات