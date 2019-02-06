الحمد الله يُثمن الدعم الياباني لـ (أونروا) وقطاعات الصحة والتعليم والمياه

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، النائب الأول لرئيس مؤسسة التعاون الياباني (جايكا) السيد كازاهيكو كوشوكاوا، بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون، وإقامة العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.





وثمن الحمد الله، الدعم الياباني المقدم لـ (أونروا) وموازنة الحكومة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما من خلال إنشاء المدينة الصناعية الزراعية في أريحا، بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الصحة والتعليم والمياه، في الضفة الغربية وقطاع غزة.





وجدد رئيس حكومة تسيير الأعمال، تأكيده على أن الاستثمار في فلسطين، هو استثمار في السلام، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت العديد من القوانين التي تسهل وتشجع الاستثمار في فلسطين، داعياً العديد من الشركات اليابانية، للقدوم وإقامة المشاريع التي من شأنها أن تساهم في نهضة الاقتصاد الفلسطيني، وخلق المزيد من فرص العمل.





وعبّر الحمد الله عن تقديره لليابان، قيادة وحكومة وشعباً، على ما قدموه من دعم لفلسطين، سواء المالي أو السياسي أو المعنوي.

رام الله - دنيا الوطن