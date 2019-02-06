شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع الأسماء: وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف (6/2/2019).

وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.

وطالبت الوزارة، المسافرين، بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غد الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.

ودعت الوزارة، المسافرين لإحضار الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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