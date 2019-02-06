المصري: لقاءات حماس في القاهرة مُثمرة وإيجابية





وأضاف في تصريحات لقناة (الغد) الفضائية: "تم التركيز في اللقاءات على ملفي (معبر رفح البري) والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن هناك خطوات إيجابية في إطار كسر الحصار عن قطاع عزة.



وقال المصري: "هناك وعود مصرية جادة من أجل تحسين العمل في فتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتحسن بالحركة التجارية والاقتصادية بين غزة ومصر".



وقال المصري: "هناك وعود مصرية جادة من أجل تحسين العمل في فتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتحسن بالحركة التجارية والاقتصادية بين غزة ومصر".

رام الله - دنيا الوطنوصف القيادي في حركة حماس، مشير المصري، لقاءات قيادة حماس مع المسؤولين المصريين، في العاصمة المصرية القاهرة، بأنها إيجابية ومُثمرة.