المصري: لقاءات حماس في القاهرة مُثمرة وإيجابية
رام الله - دنيا الوطن
وصف القيادي في حركة حماس، مشير المصري، لقاءات قيادة حماس مع المسؤولين المصريين، في العاصمة المصرية القاهرة، بأنها إيجابية ومُثمرة.
وقال المصري: "هناك وعود مصرية جادة من أجل تحسين العمل في فتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتحسن بالحركة التجارية والاقتصادية بين غزة ومصر".
وصف القيادي في حركة حماس، مشير المصري، لقاءات قيادة حماس مع المسؤولين المصريين، في العاصمة المصرية القاهرة، بأنها إيجابية ومُثمرة.
وأضاف في تصريحات لقناة (الغد) الفضائية: "تم التركيز في اللقاءات على ملفي (معبر رفح البري) والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن هناك خطوات إيجابية في إطار كسر الحصار عن قطاع عزة.
وقال المصري: "هناك وعود مصرية جادة من أجل تحسين العمل في فتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتحسن بالحركة التجارية والاقتصادية بين غزة ومصر".
التعليقات