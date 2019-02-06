تعليم غزة تُعلن أسماء الطلبة الفائزين بمسابقة الدروس التعليمية المصورة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، نتائج مسابقة رواد الإنجاز في نسختها الأولى، الخاصة بالدروس التعليمية المصورة.يذكر، أن مسابقة رواد الإنجاز، هي مسابقة شهرية، تتم من خلال دخول طلبة الثانوية العامة لموقع روافد التعليمي التابع للوزارة بغزة، والإجابة عن الأسئلة الموجودة أسفل الدروس التعليمية المصورة.وقال وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، لدى إجراء قرعة الفائزين: قام بالتسجيل في المسابقة 4873 طالباً وطالبة، وشارك في المسابقة 2441، منهم 2380 من غزة، و61 من الضفة.وقدّم ثابت، الشكر والتقدير لجميع المدارس والمديريات المشاركة في غزة والضفة، مؤكداً أن المسابقة خطوة مهمة نحو الاهتمام بالدروس التعليمية المصورة، هذا المشروع النوعي الذي أنجزته الوزارة بغزة، بهدف زيادة التحصيل العلمي للطلبة، وتوفير مواد مساندة لهم، للرقي والتقدم العلمي ضمن استثمار التكنولوجيا في التعليم.وخلال اللقاء، أُجريت عمليات سحب القرعة لاختبار 12 طالباً وطالبة من الطلبة الفائزين، ضمن الذين أجابوا إجابات صحيحة، حيث سيتم منح هؤلاء الطلبة جوائز أجهزة تابلت في احتفال مخصص، تقيمه الوزارة في هذا الشأن، وبخصوص طلبة الضفة سيتم ارسال جوائزهم أيضاً، والطلبة الذين فازوا في المسابقة في نسختها الأولى هم:- آية سكيك، من مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات بمديرية غرب غزة، وشروق رمضان، من مدرسة تل الثانوية للبنات بمديرية تعليم نابلس، ورزان أبو عودة، من مدرسة شهداء الشاطيء الثانوية للبنات بغرب غزة، ورؤى فروانة، من مدرسة خانيونس الثانوية للبنات بمديرية خانيونس، وأكرم الأشقر، من مدرسة حسن الحرازين بمديرية غرب غزة، وشهد الجدبة، من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية شرق غزة، وآية صافي، من مدرسة عكا الثانوية للبنات بمديرية خانيونس، ويارا قديح، من مدرسة الخنساء الثانوية للبنات بمديرية شرق خانيونس، محمد اعبي، من مدرسة أحمد الشقيري للبنين شمال غزة، ودينا البهنساوي، من مدرسة الرياض الثانوية للبنات بالوسطى، وتسنيم العويني من مدرسة خولة بنت الازور الثانوية للبنات الوسطى، وأمل قاسم من مدرسة كمال جنبلاط الثانوية للبنات بمديرية نابلس.