الأحمد غداً للقاهرة.. مصر تدعو خمسة فصائل رئيسية للحوار

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



من المقرر، أن توجه السلطات المصرية، دعوة لخمسة فصائل فلسطينية رئيسية؛ لزيارة القاهرة، من أجل إطلاق حوار يبحث ملف الانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية.







وقال مصادر فلسطينية، لـ "دنيا الوطن"، إن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي لحوار حول الانتخابات المقبلة، لافتةً إلى أن الحوار يتزامن مع وجود تلك الفصائل بالقاهرة.







وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، سيتوجه غداً الخميس للقاهرة من أجل المشاركة في البرلمان العربي، ومن ثم المشاركة في الحوار، الذي ستطلقه القيادة المصرية.





ولم توضح المصادر، إذا كان الحوار بحضور الفصائل الخمسة أم أن تلك الحوارات، ستكون مع كل فصيل فلسطيني على حدة، مشددةً على أنه من المقرر، أن يتناول الحوار إمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.







يذكر، أن وفدين من حماس والجهاد الإسلامي، تتواجد الآن في القاهرة لعقد اجتماعات مع جهاز المخابرات العامة المصرية، حيث يترأس الوفدين القيادة السياسية لكل من الحركتين.







ومن المقرر، أن تتوجه وفود الفصائل الثلاثة (فتح، والجبهتان الشعبية والديمقراطية)، غداً الخميس إلى القاهرة، حيث ستشارك قيادات فصائلية بالبرلمان العربي، ويكون الحوار على هامش الزيارة.