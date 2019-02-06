غرامات بآلاف الشواكل بحق الأسرى الأطفال بسجن (عوفر) الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنفرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في سجن (عوفر)، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة، وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيكل.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، ظهر الأربعاء، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 57 أسيراً طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في (عوفر)، 39 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريحاً، و5 فتية بعد استدعائهم.وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و17 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيراً، وأضافت بأنه ما زال هناك أسير قاصر قيد الاعتقال الإداري، ويُدعى ليث أبو خرمة (17 عاماً) من بلدة كفر عين، قضاء مدينة رام الله.يذكر، بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 123 طفلاً.